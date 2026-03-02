Autonoïd
Fini de déconner, parlons Souveraineté !
▶️
Les Ministères Français (Test)
Le 23/03/2026
▶️
MistralAI Le Chat (Test)
Le 22/03/2026
▶️
Ameli (Test)
Le 22/03/2026
▶️
Faire le plein moins cher (Alternative)
Le 17/03/2026
▶️
Service-Public.gouv.fr (Test)
Le 15/03/2026
▶️
Olvid (Test)
Le 15/03/2026
▶️
La CNIL (Test)
Le 15/03/2026
▶️
Impots.gouv.fr (Test)
Le 15/03/2026
▶️
EDF.fr (Test)
Le 15/03/2026
▶️
Info.gouv.fr (Test)
Le 07/03/2026
▶️
France Connect (Test)
Le 07/03/2026
▶️
BNP Paribas (Test)
Le 07/03/2026
▶️
SNCF-Connect.fr (Test)
Le 04/03/2026
▶️
Qwant.com (Test)
Le 04/03/2026
▶️
Numerique.gouv.fr (Test)
Le 03/03/2026
▶️
Le Droïd a un plan...
Le 02/03/2026
▶️
Bienvenue à bord !
Le 02/03/2026
On parle de notre dépendance aux Etats-Unis et des risques que ça implique. Mais concrêtement, il se passerait quoi si la Maison Blanche "appuyait sur le bouton rouge" ? Ou plus couramment, lorsque de grands acteurs de la tech US tombent en panne ou sont victimes d'attaques ?
Faisons le test ! En interdisant les connexions depuis/vers les Etats-Unis (listes IPdeny), on voit si on peut toujours utiliser les sites web Français/Européens les plus consultés (récap' ici ▶️).
Bien sûr, ce n'est qu'indicatif: ça ne concerne que les connexions, et pas un blocage d'accès à une entreprise par exemple. Mais ça donne une petite idée de la dépendance de nos services usuels (voire critiques) envers les USA. Et ça créé aussi un petit annuaire des sites utilisables, en cas de pépin...
208 testés 56 marchent 2 réparés
|Nom
|Résultat
|Vidéo
|20 Minutes
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|3 Brasseurs
Tourisme
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Abritel
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Accor hotels
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Action contre la faim
Humanitaire
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Air France
Transports
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Air Liquide
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Airbus
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Allociné
Loisirs
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Alten
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Always Data
Hébergeur
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Ameli
Administration
|🔴 C'est pété ! (Pas de sécu sans les USA...)
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|ANSSI
Administration
|🟢 Ça marche ! (Ouf...)
Testé le 03-21-26
|ARCOM
Administration
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|ARTE
Média
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Assemblée Nationale
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Atos
Marque Française
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Au Bureau
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Auchan
Commerce
|🔴 C'est pété ! (Mais Auchan-retail.fr fonctionne lui...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|BackMarket
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Banque de France
Banque
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Banque Populaire
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Banque Publique d'Investissement
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|BFM TV / RMC
Actualités
|🔴 C'est pété ! (On manque de sites d'info en vert dans cette liste)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Blabla Car
Transports
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|BNP Paribas
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Boulanger
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|BoursoBank
Banque
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Boursorama
Actualités
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Bouygues Telecom
Telecoms
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|CAF
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Caisse d'Epargne
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Campanile
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Canal+
Média
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Capgemini
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Carrefour
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Castorama
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|CDiscount
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Centre des Monuments Nationaux
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Centre Pompidou
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Château de Versailles
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|ChronoDrive
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|CIC
Banque
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Cité des sciences et de l'industrie
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Citroën
Marque Française
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|CNews
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|CNIL
Administration
|🔴 C'est pété ! (Euh vraiment ?)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Conseil Constitutionnel
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Courses U
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Coyote
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Crédit Agricole
Banque
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Credit Mutuel
Banque
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Croix-Rouge Française
Humanitaire
|🟠 Ça coince... (Lent à charger et pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Crypt Pad
Service
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Dailymotion
Divertissement
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Darty
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Dassault
Marque Française
|🔴 C'est pété ! (Bon au moins les Rafales sont indépendants eux...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Décathlon
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Deezer
Divertissement
|🔴 C'est pété ! (Dommage qu'ils ne se démarquent pas sur le plan de la souveraineté...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Disneyland Paris
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Doctolib
Service
|🔵 Ça marche (réparé) !
Testé le 03-21-26 / Réparé le 03-21-26
|Ecosia
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|EDF
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Présidence de la République
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Emmaüs France
Humanitaire
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Europe 1
Radio
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Eurosport
Média
|🟢 Ça marche ! (Articles accessibles mais les vidéos ne marchent pas...)
Testé le 03-21-26
|Fnac
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Fondation de France
Humanitaire
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Foot Mercato
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Fraispertuis-City
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Française des Jeux
Marque Française
|🟠 Ça coince... (Pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|France 24
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|France Connect
Administration
|🔴 C'est pété ! (Site KO mais le service peut être dispo sur certains autres sites...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|France Info
Actualités
|🔴 C'est pété ! (On manque de sites d'info en vert dans cette liste)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|France Travail
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|France TV
Média
|🔴 C'est pété ! (Mais fonctionne si on va d'abord sur Radiofrance.fr ?!?)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Franprix
Commerce
|🟠 Ça coince... (Pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Free
Telecoms
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|French Tech
Marque Française
|🟢 Ça marche ! (Ouf...)
Testé le 03-21-26
|Futuroscope
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Gameblog
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Gémo
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|GiFi
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Gîtes de France
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Gouvernement
Administration
|🔴 C'est pété ! (Bah comment qu'on fait alors ?)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Hello Bank
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Infomaniak
Hébergeur
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Intermarché
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Intersport
Commerce
|🔴 C'est pété ! (Message d'erreur: Please enable JS and disable any ad blocker...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|JeuxVideo.com
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Kiabi
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Kyriad
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|L'Equipe
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|L'Oreal
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Chaîne Parlementaire
Média
|🔵 Ça marche (réparé) !
Testé le 03-21-26 / Réparé le 03-13-26
|La France Insoumise
Politique
|🔴 C'est pété ! (Ahem...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Halle
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Ligue contre le Cancer
Humanitaire
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Mer de Sable
Tourisme
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Poste
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|La Suite Numérique
Administration
|🟢 Ça marche ! (Bon exemple à juste titre !)
Testé le 03-21-26
|LaPoste.net
Telecoms
|🔴 C'est pété ! (Dommage La Poste marche pourtant...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|LCL
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|LDLC
Commerce
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Le Figaro
Actualités
|🔴 C'est pété ! (Pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Le Louvre
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Le Monde
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Le PAL
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Le Parisien
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Leclerc
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Leetchi
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Leroy Merlin
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Les Républicains
Politique
|🟠 Ça coince... (Lent à charger et pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Les Restos du Coeur
Humanitaire
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Libération
Actualités
|🔴 C'est pété ! (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Louis Vuitton
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Lydia
Service
|🔴 C'est pété ! (Dommage pour un service de paiement Français...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|M6 / W9
Média
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Mailo
Service
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Mairie de Paris
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Mappy
Service
|🟠 Ça coince... (Le site charge mais la carte arrive longtemps après...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Marmiton
Loisirs
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Materiel.net
Commerce
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Météo France
Actualités
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Michelin
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Ministère de l'Agriculture
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Ministère de l'Education Nationale
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|Ministère de l'Intérieur
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|Ministère de la Justice
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Ministère de la Santé
Administration
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|Ministère de la Transition Ecologique (etc)
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Ministère des Affaires Etrangères
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Ministère des Armées
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Ministère des Finances
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|Ministère du Travail
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-22-26
|▶️
|Mistral AI
Service
|🔴 C'est pété ! (Quoi ?...)
Testé le 03-22-26 ℹ️
|▶️
|Molotov
Média
|🔴 C'est pété ! (Lent à charger et pas d'images ni de vidéos...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Mona Banq
Banque
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Monoprix
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Mont Saint Michel
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Musée d’Orsay
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Nostalgie
Radio
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Notre Dame de Paris
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|NRJ
Radio
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|O2 Switch
Hébergeur
|🟠 Ça coince... (Lent à charger et images manquantes...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Odoo
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Olvid
Service
|🔴 C'est pété ! (Pardon ?...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|OOPARC
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Orange
Telecoms
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Orano
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Ouest-France
Actualités
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|OVH
Hébergeur
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Palais de la Découverte
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Parc Astérix
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Parc du Petit Prince
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Parcours Sup
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Parti Socialiste
Politique
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|PeerTube (Sepia Search)
Divertissement
|🟢 Ça marche ! (PeerTube: le Youtube libre...)
Testé le 03-21-26
|Peugeot
Marque Française
|🟠 Ça coince... (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Pôle open source
Administration
|🟢 Ça marche ! (Ouf...)
Testé le 03-21-26
|Private Discuss
Service
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Programme-TV
Média
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Protection Civile
Assistance
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Proton
Service
|🟠 Ça coince... (Fonctionne mais pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Puy du Fou
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Qwant
Service
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|▶️
|Radio Contact
Radio
|🟠 Ça coince... (Lent à charger et pas d'images... Mais écoute en direct possible)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Radio France
Radio
|🟢 Ça marche ! (L'écoute en direct marche mais pas les replays !)
Testé le 03-21-26
|Rassemblement national
Politique
|🔴 C'est pété ! (Ahem...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|RATP
Transports
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Renaissance
Politique
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Renault
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Ridden
Tourisme
|🟢 Ça marche ! (Un CoasterCount Français sans collecte de données !)
Testé le 03-21-26
|RTL
Radio
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Safran
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Scaleway
Hébergeur
|🔴 C'est pété ! (Attends ?...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Secours Populaire Français
Humanitaire
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Sénat
Administration
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Service Public
Administration
|🟢 Ça marche ! (Bon exemple de service critique souverain !)
Testé le 03-21-26
|▶️
|SFR
Telecoms
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Showroom Privé
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Site des Impôts
Administration
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Skyrock
Radio
|🟢 Ça marche ! (L'écoute en direct marche !)
Testé le 03-21-26
|Smash
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|SNCF
Transports
|🔴 C'est pété ! (Egalement sur ouigo.com...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Société Générale
Banque
|🔴 C'est pété ! (Sérieux... L'accès aux banques est critique !)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Sopra Steria
Marque Française
|🔴 C'est pété ! (Lent à charger...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Souveraineté Numérique FR
Administration
|🔴 C'est pété ! (Attendez... PARDON ?!?)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|▶️
|Spotify
Divertissement
|🔴 C'est pété ! (Suédois mais marche pas...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|SwissTransfer
Service
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|Taxis G7
Transports
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|TF1
Média
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Thales
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Total Energies
Marque Française
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Tour Eiffel
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Transdev
Transports
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Trivago
Tourisme
|🟢 Ça marche !
Testé le 03-21-26
|URSSAF
Administration
|🟢 Ça marche ! (Tiens tiens: là ça fonctionne TRES BIEN...)
Testé le 03-21-26
|▶️
|VeePee
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Vinted
Commerce
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Vivatech
Marque Française
|🟠 Ça coince... (Pas d'images...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Vulcania
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Walibi Rhone Alpes
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Walygator Parc
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Wero
Service
|🔴 C'est pété ! (L'alternative souveraine à Visa n'est pas souveraine...)
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Wikipedia
Service
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
|Zoo Parc Beauval
Tourisme
|🔴 C'est pété !
Testé le 03-21-26 ℹ️
(Pas besoin d'expliquer pourquoi les sites de Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon etc ne sont pas dans cette liste, hein... 😉)
Je rebondis ici sur [un bon article de ZDNet France](https://www.zdnet.fr/actual...
Le 19/03/2026 par OTO-1
Ceci est un projet à but non lucratif: son objectif est d'informer, et (je l'esp...
Le 16/03/2026 par OTO-1
Même si un site est Français (ou Européen), il peut y avoir plusieurs raisons à ...
Le 16/03/2026 par OTO-1
Quelques liens sympas à explorer à propos de notre Souveraineté (au sens large...)
|Nom
|Description
|European Alternatives
|Une base de données d'apps/services Made in Europe (mais tous ne sont pas indépendants des USA, donc à tester...)
|Degooglisons Internet
|Un ensemble de services souverains, proposés par Framasoft
|Exodus Privacy
|Le site qui analyse si (et comment) vos Applications espionnent votre vie pro et perso
|F-Droid
|L'appstore autonome d'Apps libres, ouvertes et gratuites pour Android
|Bonjour la fuite
|Pour voir les fuites de données du jour (spoiler: y en a beaucoup)...
|Horloge de la dette publique
|Pour ceux qui aiment les chiffres qui montent...
Autonoïd 2026
Confidentialité