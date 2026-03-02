Qu'est-ce qui est pété quand les USA sont bloqués ?

On parle de notre dépendance aux Etats-Unis et des risques que ça implique. Mais concrêtement, il se passerait quoi si la Maison Blanche "appuyait sur le bouton rouge" ? Ou plus couramment, lorsque de grands acteurs de la tech US tombent en panne ou sont victimes d'attaques ?

Faisons le test ! En interdisant les connexions depuis/vers les Etats-Unis (listes IPdeny), on voit si on peut toujours utiliser les sites web Français/Européens les plus consultés (récap' ici ▶️).

Bien sûr, ce n'est qu'indicatif: ça ne concerne que les connexions, et pas un blocage d'accès à une entreprise par exemple. Mais ça donne une petite idée de la dépendance de nos services usuels (voire critiques) envers les USA. Et ça créé aussi un petit annuaire des sites utilisables, en cas de pépin...

Assez de blabla, voila les résultats !

208 testés 56 marchent 2 réparés

Tous 🟢 Marchent 🔵 Réparés

(Pas besoin d'expliquer pourquoi les sites de Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon etc ne sont pas dans cette liste, hein... 😉)